Казань первой в России протестирует новый белорусский автобус «МАЗ-303»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В этом году в Казани протестируют новые пассажирские городские автобусы. Об этом было сказано сегодня на встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в России Владимира Семашко с руководителями пассажирских транспортных предприятий города, сообщили в ПАТП-2.

«Уже в этом году на городских дорогах появятся новые автобусы. Тест-драйв будет проходить неделю. Казанцы первыми в России смогут оценить новые модели пассажирского транспорта и обновленный дизайн. Речь идет об автобусе марки “МАЗ-303“ и новом автобусе, работающем на сжиженном газе», – пояснили на автотранспортном предприятии.

Сегодня в автопарке организации – 250 автобусов марки «МАЗ», которые были закуплены в 2005 году.

В ПАТП-2 Семашко ознакомился с работой предприятия. Его генеральный директор Альберт Мухаметшин рассказал о взаимодействие с производителями автобусов и о сервисном обслуживание, а председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков – о работе транспортного комплекса столицы Татарстана.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла РБ в РФ, Казань является примером города, где правильно и грамотно ведется эксплуатация автобусов.

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