Иранскую певицу Парасте Ахмади приговорили к 74 ударам плетьми за выступление с непокрытой головой. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на адвоката артистки Мостафу Нили.

По его словам, суд признал исполнительницу виновной в нарушении общественной морали. Поводом стало выступление, состоявшееся в 2024 году, во время которого певица появилась без хиджаба.

Как отмечает издание, Ахмади исполняла песни в длинном черном платье без рукавов, не покрывая волосы. Вместе с ней на сцене находились музыканты-мужчины. Концерт проходил без зрителей и транслировался в интернете. При этом выступление нарушало действующие в Иране требования к ношению хиджаба и ограничения на публичное исполнение песен женщинами.