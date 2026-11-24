Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе государства, заменив кинорежиссера Александра Сокурова и еще трех человек на четырех новых членов.

Соответствующий указ Президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо Сокурова, из состава СПЧ выведены сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и адвокат Владимир Ряховский.

Вместо них в состав Совета по правам человека включены вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова, директор и главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, академик РАН Сергей Куцев и телеведущая Татьяна Романенко, более известная как Тутта Ларсен.