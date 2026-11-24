Тринадцать лет колонии строгого режима получил бывший сотрудник украинской разведки, признанный виновным в шпионаже. Приговор вынес Ростовский областной суд, передает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, будучи сотрудником украинской разведки, руководствуясь личными идейными побуждениями, с 2016 по 2018 год на территории Ростовской области осуществлял шпионаж с привлечением гражданина Российской Федерации. Злоумышленник собирал данные, составляющие государственную тайну, для последующей передачи Украине.