Всего на участие в проекте поступило более 13 тыс. заявок из разных регионов страны. В финал вышли 100 команд из 46 субъектов России.

В течение нескольких дней участники проходили профессиональные испытания. В частности, педагогам из Бугульмы предстояло самостоятельно разработать и провести воспитательное мероприятие для школьников. На подготовку и проведение занятия отводился один час.

Кроме того, команды решали педагогические кейсы, связанные с конфликтами между учениками, травлей и взаимодействием с родителями.

По итогам испытаний «Лицеистки» вошли в десятку сильнейших коллективов проекта. Победители получили специальные призы и возможность присоединиться к профессиональному сообществу «Флагманы образования», где смогут обмениваться опытом и представлять свои практики педагогическому сообществу.