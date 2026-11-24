Жители улицы Дубравная в Казани стали активно жаловаться на подростка, который ездил в школу на шумном питбайке, а затем оставлял его в соседних дворах.

Как рассказали в МВД по РТ, личность малолетнего водителя оперативно установили – им оказался ученик 9-го класса одной из школ Приволжского района Казани. Выяснилось, что питбайк юноше купил отец. По словам мужчины, мотоцикл был куплен осознанно и он не видит в этом ничего противозаконного. В свою очередь мать оправдывала сына тем, что на питбайке ребенку гораздо удобнее ездить до школы.

Мать оштрафовали за неисполнение своих обязанностей, отца – за передачу управления транспортом лицу без прав. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.