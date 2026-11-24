Пианистка Анна Сысоева в программе «7 дней плюс» на ТНВ рассказала о совмещении исполнительской деятельности с преподаванием в Казанской консерватории. Артистка подчеркнула, что музыка является универсальным языком, который позволяет ей преподавать иностранным студентам, несмотря на языковой барьер.

Сысоева отметила, что окончила консерваторию с отличием и сейчас завершает ассистентуру-стажировку. Она добавила, что в ее классе учатся студенты из Китая. Пианистка пояснила, что обучение музыке – это индивидуальный процесс, где знания передаются напрямую. По ее мнению, благодаря возможности показать технику игры за роялем, студенты понимают материал, так как музыка не требует перевода.

Отвечая на вопрос о дисциплине, Сысоева подчеркнула, что китайские студенты относятся к педагогам с большим уважением, воспринимая их как лаоши (наставники). Она добавила, что поощряет инициативность учеников в изучении музыки.

Комментируя вопрос о таланте и трудолюбии, пианистка заявила, что для нее первичнее трудолюбие, позволяющее студентам показывать результат от урока к уроку. Она пояснила, что талант, который есть у поступивших в консерваторию, раскрывается именно благодаря регулярным занятиям.