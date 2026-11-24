Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Документ был принят Государственным Советом РТ 19 ноября. Он устанавливает в регионе пятилетний запрет розничной продажи вейпов.

Ограничения будут введены с 1 марта 2027 года и, таким образом, будут действовать до 1 марта 2032-го.

Запрет вводится в соответствии с новым федеральным законом, который дал соответствующее право субъектам Федерации.

Введение запрета обосновывается необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи.

При этом ограничения не распространяются на розничную продажу изделий с нагреваемым табаком и иной табачной продукции, не относящейся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них.