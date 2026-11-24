Минниханов подписал закон о запрете продажи вейпов на территории Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина.
Документ был принят Государственным Советом РТ 19 ноября. Он устанавливает в регионе пятилетний запрет розничной продажи вейпов.
Ограничения будут введены с 1 марта 2027 года и, таким образом, будут действовать до 1 марта 2032-го.
Запрет вводится в соответствии с новым федеральным законом, который дал соответствующее право субъектам Федерации.
Введение запрета обосновывается необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи.
При этом ограничения не распространяются на розничную продажу изделий с нагреваемым табаком и иной табачной продукции, не относящейся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них.