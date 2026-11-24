Фото: mas-wrestling.ru

28–29 ноября в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоится VIII чемпионат мира по мас-рестлингу — национальному виду спорта Республики Саха (Якутия), который входит в программу Всемирных игр кочевников.

За звание сильнейших на татами «Ак Барса» встретятся более 200 спортсменов из более чем 50 стран.

Сборную России представят 16 атлетов из Якутии, Башкортостана, Чувашии, Калужской и Смоленской областей.

Сейчас команда проходит учебно-тренировочные сборы на олимпийской базе в подмосковном Парамоново, с ней работает тренерский штаб во главе с главным тренером сборной Айсеном Атастыровым.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что регион всегда с готовностью поддерживает инициативы по развитию национальных видов спорта.

«Мы всегда с готовностью поддерживаем инициативы по развитию национальных видов спорта. Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, который, к тому же, входил в программу прошедших Игр Кочевников в Кыргызстане. Проведение чемпионата мира — отличная возможность как для нас, так и для зрителей познакомиться с этим видом спорта, понаблюдать за яркими, зрелищными поединками лучших спортсменов. Приглашаю всех на трибуны!» — сказал Леонов.

Вход на соревнования свободный.

Торжественная церемония открытия запланирована на 28 ноября в 14:00.