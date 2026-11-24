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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По его словам, это хорошая командная победа, а игрокам сейчас важно вернуть ощущение, что правильная работа приносит результат.

«Хорошая командная победа. Сейчас ребятам важно вернуть ощущение, что правильная работа не уходит в песок. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», — сказал Гатиятулин.

Отвечая на вопрос, почему при почти 40 бросках в створ возникают сложности с реализацией, тренер напомнил, что у команды было много матчей с преимуществом по моментам и содержанию игры, но без положительного результата.

«Не раз говорил, что у нас было много матчей, где мы имели преимущество по моментам, по содержанию игры, но мы не могли добиться положительного результата. Сегодня одержали важную для нас победу. Сейчас важно, чтобы у ребят появилась уверенность в том, что кропотливая работа приносит положительный результат», — отметил он.

Комментируя тяжелое начало матча, Гатиятулин связал это со спецификой игр на Дальнем Востоке.

«Первый период был неплохим, есть специфика игр на Дальнем Востоке. Возможно, что немного не хватало движения, потом вкатились и хорошо действовали как с шайбой, так и без нее», — пояснил тренер.

Он также поздравил Никиту Дыняка с первым хет-триком в КХЛ.

«Никита давно наработал на гол. Их звено совершает много полезных действий и в зоне атаки, и в зоне обороны, даёт нам энергию. Можно только порадоваться за Никиту и командную победу», — сказал Гатиятулин.

Говоря о проблемах в большинстве (13 попыток без голов), тренер подчеркнул, что всё решается через работу.

«Сегодня было достаточно моментов, но их не реализовали. Всё через работу», — заявил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли штаб приглашать тренера по большинству со стороны, Гатиятулин отметил, что такой специалист должен быть действительно помощником.

«Вопрос уже звучал. Понимаю, почему он звучит. Если бы мы где-то попали не в штангу, а в ворота, то его бы не было. Если кто-то приходит, то это действительно должен быть помощник. Смотрим, следим за этой ситуацией. Сейчас работаем в этих реалиях, уделяем много внимания этому компоненту. Не скажу, что плохо действуем в большинстве, но не хватает точности в завершении», — заключил тренер.

Также Гатиятулин объяснил отсутствие Максима Арефьева и Никиты Лямкина: у Арефьева была высокая температура после прошлой игры, Лямкин пропустил матч по медицинским показателям.