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Численность работающего населения Татарстана увеличится до 2,1 млн к 2032 году, при этом экономике республики ежегодно будет требоваться около 51,4 тыс. новых работников. Такие данные следуют из результатов опроса работодателей региона, проведенного на портале «Работа в России». Об этом сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра «Работа в России».

«В анкетировании приняли участие почти 6,7 тыс. предприятий Татарстана, включая 4,9 тыс. организаций с квотированием. Высокая потребность в персонале ожидается в высокотехнологичных отраслях. Наибольший прирост занятых прогнозируется в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (41,4%), производстве транспортных средств и оборудования (37,4%), ремонте и монтаже машин и оборудования (28,2%). Сокращение персонала коснется полиграфии (на 43,2%), производства бумаги (на 27,8%) и кожаных изделий (на 25,6%)», – рассказали в пресс-службе.

По прогнозу ежегодно предприятиям республики будут требоваться 28,2 тыс. сотрудников со средним профессиональным образованием (54,9%), 18,8 тыс. человек с высшим образованием (36,7%), а также неквалифицированные рабочие – 8,4%. Лидерами по заявленной ежегодной потребности станут обрабатывающее производство (8,1 тыс. человек), образование (6,91 тыс.), здравоохранение и социальные услуги (6,87 тыс.), транспорт и хранение (5,82 тыс.), строительство (3,83 тыс.). При этом в розничной торговле потребность в новых работниках снизится на 1,3 тыс. человек в год.

Ожидается, что среди наиболее востребованных специалистов с высшим образованием окажутся инженеры в промышленности и на производстве, врачи, учителя, специалисты по базам данных и сетям, бухгалтеры. Со средним профессиональным образованием в лидерах будут охранники, повара, средний медицинский персонал, а из рабочих профессий – водители, электромонтеры, станочники, механики и ремонтники автотранспортных и сельскохозяйственных машин, слесари-сантехники, сварщики и слесари-сборщики.

«Прогноз кадровой потребности – ориентир для всей республики. Понимая, какие специальности будут востребованы, мы можем подбирать вакансии, формировать программы обучения и помогать соискателям стать специалистами в профессиях, где сегодня и завтра будут нужны рабочие руки», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.