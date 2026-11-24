Президент России Владимир Путин назначил своего советника Алана Гаглоева специальным представителем по военно-мемориальным вопросам и работе по сохранению исторической памяти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Гаглоев будет курировать вопросы, связанные с военными мемориалами, а также деятельность по сохранению исторической памяти. Указ вступил в силу в день подписания, 24 ноября.

Напомним, в июне 2026 года, после сложения полномочий президента Южной Осетии, Алан Гаглоев был назначен советником главы российского государства.