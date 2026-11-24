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В Казани стартовало дело остеопата, на приеме у которого в 2025 году умер ребенок. Ляйлю Байрамову обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, она не оценила состояние здоровья годовалого пациента перед началом сеанса. Потерпевшими по делу проходят родители малыша – за злополучный курс лечения ребенка в клинике они заплатили более 100 тыс. рублей. Со слов адвоката, эту сумму им уже возместили.

Дело пришло в Ново-Савиновский суд Казани только в ноябре этого года. Сегодня Байрамовой начали зачитывать обвинение. Свою вину она не признает.