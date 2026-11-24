Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги трехсторонних переговоров с лидерами Китая и США – Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив, что такая встреча состоялась, передает РИА Новости.

Переговоры прошли в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Путин участвовал в саммите 18 и 19 ноября. Помимо трехсторонней встречи с председателем КНР и Президентом США, российский лидер провел ряд двусторонних переговоров.