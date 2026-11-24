Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, оформивший первый хет-трик в карьере в КХЛ в матче с «Адмиралом» (3:0), поделился эмоциями от игры.

«Самые лучшие эмоции, так как давно не забивал. Было много моментов, но подводила реализация. В моих голах поучаствовало все звено: грамотно поддавили, в зоне обороны хорошо сыграли, где-то удались атаки с ходу», — сказал Дыняк.

Хоккеист отметил, что команда выполнила установку на игру — лезть на пятак.

«Да, нужно было полезть, мы и в раздевалке много об этом разговаривали. Нам приятно побеждать, это приносит дополнительный заряд энергией на следующую игру», — добавил он.

Отдельно Дыняк высказался о том, что его отец работает в «Адмирале» — клубе, которому он забил три гола.

«Я просто рад за отца, что ему удалось, благодаря своему труду, найти место, где комфортно работать. Рад, что он работает в команде КХЛ», — сказал форвард.

По словам Дыняка, «Ак Барс» ощущает поддержку болельщиков даже на выезде.

«Наши болельщики всегда поддерживают нас в поездках. Они — наш шестой полевой игрок, они сильно помогают нам. Понимаем, что болельщики переживают из-за результатов, но только сообща, благодаря командной работе, мы выберемся из этой ситуации», — заключил он.