В городе и сельских поселениях организуют благотворительные акции «Забота», «Территория милосердия», «Вместе теплее», «Передай добро по кругу», «Мир без слез», «Плечо друга» и другие. Особое внимание уделят 3 079 тяжелобольным маломобильным жителям и детям с инвалидностью. Их навестят на дому и вручат подарочные сертификаты.

Для нижнекамцев с инвалидностью также предусмотрено льготное бытовое обслуживание. Парикмахерские предоставят услуги по сниженным ценам 1 и 2 декабря, городская баня – 1, 2 и 3 декабря.

В спортивном комплексе «Шинник» пройдет ежегодная Спартакиада среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники смогут попробовать свои силы в армрестлинге, шахматах, шашках, настольном теннисе, легкой атлетике, кроссе на колясках и дартсе. В городе и районе также запланированы конкурсы, соревнования и другие мероприятия.

3 декабря Центр занятости проведет ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. В этот же день в Доме народного творчества состоится общегородской фестиваль «От сердца к сердцу».

«Наш муниципальный район становится все более доступным и комфортным для людей с различными ограничениями здоровья. В том числе это зависит и от каждого из нас», – отметила Власенко, пригласив жителей присоединиться к мероприятиям Декады инвалидов.