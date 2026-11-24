Блогер, автор популярного мема «Делай» с танцем на заправке Миша Литвин рассказал, что недавно оказался на грани жизни и смерти. По словам блогера, ему еще ни разу не приходилось сталкиваться с настолько опасной ситуацией.

Он отметил, что прежде неоднократно попадал в рискованные переделки и совершал поступки, которые могли закончиться трагически. Однако произошедшее на этот раз, как считает Литвин, заставит многих по-новому взглянуть на жизнь.

«Я был в разных передрягах и делал многие вещи, из-за которых мог случиться печальный конец», — поделился блогер в соцсетях.

Он также сообщил, что намерен выпустить видео об этом событии 30 ноября — в день своего рождения. По словам Литвина, публикация ролика в эту дату имеет для него особый смысл: пережитое он воспринимает как возможность начать жизнь заново.