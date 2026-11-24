Фото: соц сети спортсменки

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина, сестра певицы Нюши, перенесет операцию после получения ожогов в результате пожара в квартире.

«Мария Шурочкина переведена из отделения реанимации в обычную палату, состояние оценивается как стабильное, предстоит операция. Федерация водных видов спорта России продолжает следить за ситуацией. Мы по-прежнему на связи с семьёй спортсменки и готовы оказать любую необходимую поддержку. Желаем Марии сил и скорейшего восстановления», — цитирует представителя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) ТАСС.

Пожар в квартире Шурочкиной в Москве произошел 9 ноября.