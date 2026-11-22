Республиканский межнациональный молодежный форум «Дружба народов – богатство Татарстана» прошел в Казани. В нем участвовали 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет – студенты, активисты национально-культурных объединений и представители молодежных сообществ республики.

В рамках форума участники работали в смешанных командах и разрабатывали проекты, посвященные сохранению нематериального наследия и доступности культурных мероприятий. Итогом стала защита кейсов в казанском ЦУМе: команды представили свои идеи и планы их реализации.

Форум также включал образовательную и культурную программы, направленные на развитие межкультурного общения и укрепление связей между представителями разных народов.

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Завершился форум гала-показом Межрегионального конкурса песен и мелодекламации на родном языке «Голоса Поволжья». В нем молодые исполнители из разных регионов представляют народные и современные композиции, а также поэтические произведения на родных языках. Гран-при конкурса получил фольклорный ансамбль «Пувама» из Мордовии.

Проект «Голоса Поволжья» направлен на сохранение родных языков и популяризацию культурных традиций среди молодежи. Его проводят при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского и родных языков народов республики.

Организаторами форума и конкурса выступают Министерство по делам молодежи Татарстана, Ассамблея народов Татарстана, Молодежная ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов республики и Центр Уникального Мастерства.

Подобные мероприятия способствует достижению целей национального проекта «Молодежь и дети» и выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.