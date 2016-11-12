Жесткие бои под открытым небом: стали известны все полуфиналисты «Боев по правилам TNA-2019»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Заключительный отборочный этап четвертьфинала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» второй раз за всю историю турнира прошел на ринге под открытым небом. Площадка была собрана около ледового дворца спорта «Татнефть Арена».

По уже устоявшейся 13-летней традиции поединки этапа начали бойцы легкого дивизиона. Первыми на ринге встретились китайский файтер Мяо Вей и россиянин Владислав Украинец. К сожалению, бой для российского спортсмена сложился не самым лучшим образом. Уже на второй минуте первого раунда Владислав пропустил встречный удар в голову от Мяо, и судьи зафиксировали нокдаун. Украинец последующие две трехминутки прессинговал, но выполненный китайцем в начале встречи нокдаун решил судьбу поединка в пользу Мяо Вея. Рефери отдал ему победу и место в полуфинале.

В первом поединке весовой категории до 80 кг Шарапудин Магомедов из России без особого труда разобрался с Домиником Циналом из Польши, обеспечив себе место в следующем этапе. А в стартовом бою тяжелого дивизиона Егиш Егорян (Нидерланды / Армения) стал еще одним участником полуфинала, выйдя победителем из дуэли с турецким спортсменом Гокханом Гедиком.

Второй поединок в легкой весовой категории стал главным украшением вечера. На ринге встретились воспитанник казанского клуба «Хан» Илья Соколов и представлявший Францию Айдын Кучук. Первый раунд этого интереснейшего боя прошел в размене ударами, из которого победителем вышел Соколов, заставивший Кучука перейти на работу вторым номером. Илья легко менял углы атаки и разбивал стойку француза внутренними лоу-киками, не давая ему не то что начать агрессивные действия, а даже подумать о них. Итог боя совершенно закономерен: рефери поднял руку представителя татарстанской школы кикбоксинга Ильи Соколова, который отправился прямиком в полуфинал.

В пятом поединке вечера двукратный чемпион «Боев по правилам TNA» в средней весовой категории Шер Мамазулунов не встретил достойного сопротивления от греческого спортсмена Гкиониса Фотиоса и превратил противостояние в свой мастер-класс. Он делал на ринге все, что ему хотелось, и так, как хотелось. Только удивительно низкий болевой порог и морально-волевые качества грека позволили ему достоять до конца четвертого раунда. Мамазулунов стал еще одним полуфиналистом этого сезона.

Завершил вечер бой тяжеловесов, в котором Петр Романкевич из Беларуси в третьем раунде принял капитуляцию россиянина Яна Петровича. Петр так обработал ногу Яна в первых двух трехминутках, что российский спортсмен уже просто на ней не стоял. Как итог – два нокдауна и отказ Петровича от боя. Романкевич замкнул список участников полуфинала.

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