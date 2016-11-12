WORLDSKILLS-2019

Дмитрий Киселев

25 августа 2019, 10:32

Спорт

Жесткие бои под открытым небом: стали известны все полуфиналисты «Боев по правилам TNA-2019»

Рекомендуем

Спорт

Жесткие бои под открытым небом: стали известны все полуфиналисты «Боев по правилам TNA-2019»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Второй раз за всю историю мирового чемпионата отборочный этап проводился на открытой площадке.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Заключительный отборочный этап четвертьфинала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» второй раз за всю историю турнира прошел на ринге под открытым небом. Площадка была собрана около ледового дворца спорта «Татнефть Арена».

По уже устоявшейся 13-летней традиции поединки этапа начали бойцы легкого дивизиона. Первыми на ринге встретились китайский файтер Мяо Вей и россиянин Владислав Украинец. К сожалению, бой для российского спортсмена сложился не самым лучшим образом. Уже на второй минуте первого раунда Владислав пропустил встречный удар в голову от Мяо, и судьи зафиксировали нокдаун. Украинец последующие две трехминутки прессинговал, но выполненный китайцем в начале встречи нокдаун решил судьбу поединка в пользу Мяо Вея. Рефери отдал ему победу и место в полуфинале.

В первом поединке весовой категории до 80 кг Шарапудин Магомедов из России без особого труда разобрался с Домиником Циналом из Польши, обеспечив себе место в следующем этапе. А в стартовом бою тяжелого дивизиона Егиш Егорян (Нидерланды / Армения) стал еще одним участником полуфинала, выйдя победителем из дуэли с турецким спортсменом Гокханом Гедиком.

Второй поединок в легкой весовой категории стал главным украшением вечера. На ринге встретились воспитанник казанского клуба «Хан» Илья Соколов и представлявший Францию Айдын Кучук. Первый раунд этого интереснейшего боя прошел в размене ударами, из которого победителем вышел Соколов, заставивший Кучука перейти на работу вторым номером. Илья легко менял углы атаки и разбивал стойку француза внутренними лоу-киками, не давая ему не то что начать агрессивные действия, а даже подумать о них. Итог боя совершенно закономерен: рефери поднял руку представителя татарстанской школы кикбоксинга Ильи Соколова, который отправился прямиком в полуфинал.

В пятом поединке вечера двукратный чемпион «Боев по правилам TNA» в средней весовой категории Шер Мамазулунов не встретил достойного сопротивления от греческого спортсмена Гкиониса Фотиоса и превратил противостояние в свой мастер-класс. Он делал на ринге все, что ему хотелось, и так, как хотелось. Только удивительно низкий болевой порог и морально-волевые качества грека позволили ему достоять до конца четвертого раунда. Мамазулунов стал еще одним полуфиналистом этого сезона.

Завершил вечер бой тяжеловесов, в котором Петр Романкевич из Беларуси в третьем раунде принял капитуляцию россиянина Яна Петровича. Петр так обработал ногу Яна в первых двух трехминутках, что российский спортсмен уже просто на ней не стоял. Как итог – два нокдауна и отказ Петровича от боя. Романкевич замкнул список участников полуфинала. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Челнинской Федерации волейбола на открытии пляжного турнира подарили микроавтобус
Новости дня
11:19
Мошенники организовали фишинговую атаку на пользователей Apple
10:32
Жесткие бои под открытым небом: стали известны все полуфиналисты «Боев по правилам TNA-2019»

Второй раз за всю историю мирового чемпионата отборочный этап проводился на открытой площадке.

10:11
В Буинском районе пожарный извещатель спас жизнь матери с тремя детьми

Частный дом загорелся ночью в деревне Никольские Сороки.

10:00
Итальянский политик о WorldSkills в Казани: «Здесь все идеально»

Труд организаторов и волонтеров делает честь Татарстану, считает Клаудио Коминарди.

09:56
Врачи назвали первый признак рака поджелудочной железы
09:28
Состязания WorldSkills Kazan 2019 открыты для свободного посещения

Чтобы понаблюдать за соревнованиями мирового чемпионата рабочих профессий, желающим не нужно регистрироваться на сайте.

08:28
Эксперты дали советы родителям по выбору школьного ранца для первоклассников

При покупке рюкзака необходимо обращать внимание на маркировку, размер, форму спинки, качество ткани и т. д.

07:10
В Верхнеуслонском районе торжественно открыли новый ФАП и Дом культуры

Для сельчан устроили концерт и угостили всех гостей шашлыком и чаем с пирогами.

06:58
Столица РТ во второй раз примет фестиваль «Мозаика народов Дагестана»

Казанцы смогут увидеть выступления различных фольклорных коллективов и посетить тематические выставки.

05:32
В День города в Нижнекамске пройдет гастрономический фестиваль

В 18 палатках будут представлены блюда различных кухонь: венские вафли, узбекский лагман, американские бургеры, а также авторские сыры ручной работы.

04:28
Пчеловоды из разных уголков страны съехались на Фестиваль меда в Алексеевском районе

Во время тематической конференции специалисты обсудили актуальные проблемы пчеловодства и дальнейшее развитие отрасли.

03:44
На фестивале в Набережных Челнах участники слепили из песка три эчпочмака

В Автограде во второй раз прошел фестиваль «Песчаный город».

02:28
В Менделеевске выпустили первую книгу об истории района

В издании содержится информация о географии и природе края, археологических памятниках, Бондюжском районе в годы Великой Отечественной войны и т. д.

01:15
Команда альметьевской спортивной школы победила в международном турнире по футболу

V открытый турнир по футболу памяти тренера В. А. Кутырева среди детских команд 2005 года рождения и младше прошел с 17 по 19 августа в Шумерле.

00:15
В ряде домов Нижнекамска на два дня отключат горячую воду

Воду отключат в связи с проведением работ на участке теплосети по проспекту Строителей.

24.08 23:12
В День поселка гостям Красного Ключа покажут летательные аппараты собственного производства

На празднике возле Дома культуры «Мирас» выступят артисты и коллективы Нижнекамска, а также откроются спортивные и арт-площадки.

24.08 22:30
Группа «Джайв» раскачала плавучую сцену набережной у театра Камала в Казани

Музыканты стали частью культурной программы в общественных пространствах города, дав под открытым небом двухчасовой концерт с антрактом.

24.08 22:14
В России под отзыв попали около 2,5 тыс. автомобилей Volkswagen
24.08 21:40
В этом году в школах Набережных Челнов День знаний состоится 2 сентября

1 сентября в текущем году выпадает на воскресенье.

24.08 21:10
«Парад» профессий и игра на барабанах: в Казани прошел День африканской культуры

Во время мероприятия в парке Горького посетители смогли попробовать себя в профессиях, по которым проходят соревнования на чемпионате WorldSkills.

24.08 20:28
Специалисты назвали топ-10 «женских» марок автомобилей
24.08 19:16
Космонавт Крикалёв на WorldSkills в Казани предположил причину фиаско робота «Федора» на орбите

Герой России и посол мирового чемпионата по профмастерству в течение часа общался с посетителями городского парка.

24.08 19:06
В честь своего 70-летия житель Набережных Челнов покорил Эльбрус

Заслуженный врач Татарстана в течение всей своей жизни покорил 45 вершин.

24.08 18:58
Гибкость и цифровое мышление: на WorldSkills назвали главные качества современных строителей

На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 представлены 56 компетенций, включая связанные со строительной отраслью.

24.08 18:28
Дмитрий Песков: В России навыкам WorldSkills обучают людей старше 50 лет

Профессиональные навыки являются мерилом успеха, считает специальный представитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию.

События