Татар-информ

21 мая 2019, 12:26

Официальная хроника

Президент РТ провел переговоры с главой «Росатома» о подготовке к WorldSkills-2019

Официальная хроника

Президент РТ провел переговоры с главой «Росатома» о подготовке к WorldSkills-2019

Фото: tatarstan.ru

Руководитель госкорпорации Алексей Лихачев прибыл в Казань на финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, обсудив с ним подготовку к мировому чемпионату WorldSkills-2019. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

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«Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом” активно сотрудничает с оргкомитетом по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, а также с национальным оператором международного движения WorldSkills International - Союзом “Молодые профессионалы”», – отметили в пресс-службе.

Как было заявлено на предыдущих встречах, ГК «Росатом» обеспечивает поддержку не только базовых соревнований, но и содержательной повестки WorldSkills Kazan 2019.

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Напомним также, что в эти дни в Казани проходят финальные соревнования VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

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