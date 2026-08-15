ЦСКА победил «Факел» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ

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Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Единственный гол забил полузащитник армейцев Иван Обляков, реализовавший пенальти на 71-й минуте. На 17-й минуте мяч в ворота «Факела» отправил Тамерлан Мусаев, однако его гол был отменен.

Воронежская команда по ходу встречи трижды поражала ворота ЦСКА, но ни один из этих голов не был засчитан: во всех трех эпизодах судейская бригада зафиксировала положение вне игры.

ЦСКА остается без поражений в чемпионате после прихода на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. Под его руководством армейцы одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

«Факел», напротив, пока не одержал ни одной победы в официальных матчах текущего сезона. На счету воронежской команды три поражения и одна ничья.

После четырех матчей чемпионата ЦСКА набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.

Следующий матч ЦСКА проведет 18 августа. В рамках второго тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России армейцы примут дома тольяттинский «Акрон». Затем, 22 августа, ЦСКА сыграет на своем поле с московским «Локомотивом» в очередном туре чемпионата.

«Факел» также 18 августа проведет матч Кубка России – воронежцы на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». 22 августа команда примет «Оренбург» в матче РПЛ.