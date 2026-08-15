Россиянки победили в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

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Российские спортсменки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье, который проходит во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянки набрали 278,300 балла. В состав сборной вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Второе место в командном многоборье заняла сборная Болгарии, набравшая 276,050 балла. Третьими стали представительницы Китая с результатом 275,400 балла.

В групповом многоборье российские гимнастки заняли 12-е место, получив в сумме 51,150 балла. За упражнение с пятью мячами спортсменки заработали 25,550 балла. В квалификации в этом виде они стали десятыми и не смогли пробиться в финал.

В упражнениях с обручами и булавами российская команда также не вышла в решающую стадию. Гимнастки получили 25,600 балла и заняли 15-е место.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Российская сборная выступает на турнире без национальной символики.

Исполком Международной федерации гимнастики 17 мая разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Однако ограничения продолжают действовать на некоторых турнирах, условия проведения которых были утверждены до принятия этого решения.