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Общество 15 августа 2026 19:47

«Камаз» начал разработку беспилотного пассажирского транспорта

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«Камаз» начал разработку беспилотного пассажирского транспорта
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Камаз» разрабатывает пассажирский транспорт с системой автоматизированного вождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В «Камазе» рассказали, что сейчас специалисты занимаются разработкой и созданием транспорта, оснащенного системой автоматизированного вождения.

Беспилотные автобусы будут появляться на российских дорогах постепенно. При их запуске компания планирует учитывать опыт эксплуатации беспилотных грузовиков. Расширение использования такого пассажирского транспорта также будет зависеть от развития необходимой нормативной базы.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин сообщал, что в экспериментальном режиме беспилотные автобусы могут появиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Опыт эксплуатации беспилотного транспорта у «Камаза» уже есть. С 2023 года беспилотные грузовики компании работают в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток».

В мае 2026 года беспилотные грузовики «Камаза» совершили первую международную беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном.

Никитин также ранее рассказывал в интервью ТАСС, что беспилотные грузовики активно тестируют на трассе М-4 «Дон».

#ПАО КАМАЗ #автобусы
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