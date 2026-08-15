В Казани отреставрируют дом, где жил драматург Карим Тинчурин

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Казани планируют отреставрировать трехэтажный каменный дом на пересечении улиц Мусы Джалиля и Профсоюзной. Здание с гладко оштукатуренными фасадами имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Оно известно в том числе тем, что с 1919 по 1937 год здесь жил видный татарский драматург Карим Тинчурин, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.

Согласно архивным документам, облик дома формировался на протяжении XVIII–XX веков. Проекты его перестройки в разные годы создавали известные казанские архитекторы Пятницкий, Петонди и Болотов. Усадьбой владели казанские купцы Никитины и Тихановы, а позднее она перешла к дворянам Баратынским.

В разные периоды в здании находились купеческие лавки, типография и доходный дом. В советское время его перестроили под коммунальные квартиры.

При реставрации зданию планируют вернуть облик конца XIX века. Согласно историческим сведениям, именно к этому времени окончательно сформировался архитектурный облик памятника.

Специалисты восстановят утраченные и отреставрируют поврежденные архитектурные элементы, проведут антисептическую обработку стен и заменят штукатурку. Кроме того, проект предусматривает восстановление утраченных кирпичного флигеля и крыльца.

Исторические входные группы также планируют воссоздать, в том числе кованый навес. Для маломобильных посетителей установят пандусы. Помимо этого, специалисты отремонтируют кровлю здания.

Утраченные архитектурные детали будут восстанавливать по аналогам на других исторических зданиях Казани. В частности, при оформлении оконных проемов мансардного этажа реставраторы будут ориентироваться на «Дом Е. Я. Бахмана» на пересечении улиц Профсоюзной и Астрономической, 19/15, лит. А-А1. Это здание также было построено по проекту архитектора Пятницкого.