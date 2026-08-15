Россия запросила у США и Турции разъяснения о возможной передаче оружия Украине

МИД России запросил у США и Турции разъяснения после появления информации о возможной поставке Украине американского оружия из турецких запасов. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, возможная передача вооружений может не только привести к новым жертвам и разрушениям, масштабы которых, как считают в Москве, стремятся увеличить украинские власти, но и серьезно навредить отношениям России с Вашингтоном и Анкарой.

Захарова отметила, что заявления о стремлении к мирному урегулированию одновременно с поставками оружия Украине подрывают взаимное доверие.

Представитель МИД добавила, что обстоятельства и условия возможной передачи вооружений пока остаются неясными и противоречивыми. В частности, неизвестно, кто выступил инициатором реэкспорта крупной партии оружия, а также каким образом и в какие сроки его планируют передать Украине.

Захарова обратила внимание, что речь идет о США и Турции – странах, которые претендуют на особую роль в урегулировании украинского кризиса и заявляют о приоритетности поиска политико-дипломатического решения.

В минувшие выходные Конгресс США опубликовал документы, из которых стало известно о предполагаемой передаче Киеву американских вооружений, находящихся в Турции. В перечень, в частности, вошли 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS и 70 баллистических ракет ATACMS.

Согласно опубликованным материалам, официальной целью Турции является модернизация армии и отказ от устаревших систем. Передать вооружения планируется через частные компании. В этой схеме упоминаются турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарская VTIC International Ltd., а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

На рассмотрение документа отведено две недели. При этом и Палата представителей, и Сенат США сейчас находятся на летних каникулах. Отдельное голосование для одобрения документа не требуется: он автоматически вступит в силу, если обе палаты Конгресса не примут совместную резолюцию о его блокировке.