Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань может принять чемпионат мира по стрельбе из лука в 2029 году. О планах подать заявку на проведение турнира «Матч ТВ» рассказал почетный президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.

14 августа исполком Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял все ограничения с российских спортсменов. Теперь они вновь могут участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Ранее россияне выступали в нейтральном статусе.

Ешеев рассказал, что у российской федерации много друзей за рубежом, которые хотели бы посетить Россию. Он напомнил, что в 2019 году страна принимала Кубок мира по стрельбе из лука. После турнира многие отмечали красоту Москвы, а известные спортсмены говорили о желании снова приехать в Россию.

По словам Ешеева, желающих принять участие в российском этапе Кубка мира тогда было очень много.

После снятия ограничений проведение крупных международных соревнований в России вновь стало возможным. Ешеев сообщил, что РФСЛ планирует получить право на проведение чемпионата мира 2029 года в Казани.

Ранее российская федерация не могла подать заявку на проведение турнира из-за действовавших в отношении нее ограничений.