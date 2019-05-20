Татар-информ

20 мая 2019, 11:20

Общество

Татарстан признан самым богатым на творческих студентов регионом по итогам «Студвесны-2019»

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Общество

Татарстан признан самым богатым на творческих студентов регионом по итогам «Студвесны-2019»

Татарстанцы завоевали 25 наград на всероссийском фестивале в Перми.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Представители Татарстана взяли Гран-при XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Республика признана самым богатым на творческих студентов регионом РФ. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Торжественная церемония закрытия прошла в пермском дворце спорта «Молот», где со своими номерами выступили более 300 участников фестиваля. С приветственной речью к ним обратилась замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова. «Я хочу, чтобы вы не боялись того взрослого, который в вас растёт. Вам очень много придётся сделать и взять ответственность за свою жизнь. И она будет именно такой, какой вы захотите её видеть, какой вы её выстроите. Но я очень вас прошу – сохраните в себе того ребёнка, который сейчас живёт в вас», – сказала Бочарова.

По итогам общего зачета фестиваля самым творческим регионом признана Республика Татарстан – Гран-при фестиваля – участники делегации завоевали 25 наград. Первое место получила делегация из Тюменской области, второе место у Саратовской области, а третье – у Кузбасса», – отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Всего на конкурсную программу было заявлено 1 тыс. творческих номеров и работ.

Фестиваль является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. В сборную Татарстана вошли 98 учащихся разных вузов республики.

В жюри конкурса вошли обладательница премии Grammy, певица Polina; артист балета Владимир Варнава; режиссёр театра «Русская песня» Максим Лахно и др.

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