Жительницу Челнов задержали по обвинению в убийстве полуторагодовалой дочери

24-летнюю жительницу Набережных Челнов задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, об этом сообщили в МВД Татарстана,

Тело малышки с большим количеством ножевых ранений обнаружили 15 сентября в квартире одного из домов на улице Ахметшина.

Как стало известно «Татар-информу», женщина жила с мужем и дочерью в Челнах. В день трагедии отец девочки был на работе. Мать зарезала дочь и сбежала к родителям в Мензелинск. Мужчина пришел домой и обнаружил тело ребенка. Полицейские задержали женщину в Мензелинске.

В СУ СК России по РТ, сообщили, что возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.