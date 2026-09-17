news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 сентября 2026 13:51

Жительницу Челнов задержали по обвинению в убийстве полуторагодовалой дочери

Читайте нас в
Жительницу Челнов задержали по обвинению в убийстве полуторагодовалой дочери

24-летнюю жительницу Набережных Челнов задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, об этом сообщили в МВД Татарстана,

Тело малышки с большим количеством ножевых ранений обнаружили 15 сентября в квартире одного из домов на улице Ахметшина.

Как стало известно «Татар-информу», женщина жила с мужем и дочерью в Челнах. В день трагедии отец девочки был на работе. Мать зарезала дочь и сбежала к родителям в Мензелинск. Мужчина пришел домой и обнаружил тело ребенка. Полицейские задержали женщину в Мензелинске.

В СУ СК России по РТ, сообщили, что возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.

#МВД по РТ #су ск россии по рт #Набережные Челны #мать убила ребенка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

17 сентября 2026

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

16 сентября 2026
Новости партнеров