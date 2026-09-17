У россиян отношение к карьере меняется с возрастом – опрос

У жителей России отношение к карьере меняется с возрастом. Также на восприятие этого явления влияют пол и место проживания. Это следует из исследования, проведенного аналитиками hh.ru – они провели 200 глубинных интервью с представителями различных специальностей в возрасте 25–45 лет из разных регионов.

В частности, россияне младше 30 лет нередко воспринимают термин «карьера» как формальный, иерархичный и устаревший. Профессиональные достижения они предпочитают описывать с помощью более современных и гибких терминов: «опыт», «развитие», «возможности».

В возрасте от 30 до 40 лет граждане РФ начинают более рационально и взвешенно относиться к карьере. С учетом того, что в эти годы россияне активно строят профессиональную траекторию, на первый план выходят «доход», «устойчивость» и «перспективы роста».

Для лиц старше 40 лет карьера остается значимым фактором, но уменьшается ее эмоциональная ценность. Постоянное «движение вверх» сменяется переоценкой приоритетов: по словам респондентов, для них важнее становится «качество жизни», а не карьерная «гонка».

Разница в отношении к карьере у представителей разных полов проявляется в том, что мужчины прагматично связывают ее с такими понятиями, как «доход», «статус» и «профессиональное признание», тогда как женщины испытывают дополнительное эмоциональное напряжение. Дело в том, что у них профессиональный рост может восприниматься через риск потерять баланс между работой и личной жизнью.

Жители столиц и их окрестностей (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) чаще считают карьерный рост реализуемым сценарием – за счет большого числа вакансий и высокой профессиональной мобильности. По данным сервиса, за последний месяц на эти регионы пришлось примерно 330 тыс. вакансий, что составляет 34% от всего объема предложений по стране.

При этом столичные жители понимают карьеру не только через «должность» и «статус»: чаще прочих они связывают ее с «гибкостью», возможностью выбирать «формат работы» и сохранять качество жизни.

В более удаленных регионах понятие карьеры часто оказывается связано с конкретными профессиями, нередко имеющими отношение к профильной для региона отрасли. Для молодых специалистов оно также ассоциируется с ощущением профессионального «потолка». Последнее может быть одной из причин достаточно высокой трудовой мобильности у молодых соискателей, которая сохраняется на протяжении многих лет.

«По итогам проведения глубинных интервью мы видим, что представление об успешной карьере постепенно меняется: на смену идее постоянной гонки за должностным повышением приходит более осознанное профессиональное развитие, которое должно сочетаться с другими сторонами жизни», – констатировала руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что «существуют полярные мнения: для одних респондентов карьерный рост – это возможность влиять на свое профессиональное будущее, а для других – процесс, в котором многое зависит от работодателя, руководителя или ситуации на рынке».

С начала текущего, 2026 года жители Татарстана обновили 797,4 тыс. резюме на hh.ru в стремлении найти работу или узнать, что нового предлагает рынок труда, отмечает в этом контексте пресс-служба сервиса.