Главное
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

12 июля 2018, 18:14

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Пассажиры в поездах дальнего следования купили около 65 тыс. товаров ЧМ-2018

Рекомендуем

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Наиболее популярными товарами стали подарочные наборы с конфетами и игрушки с эмблемой чемпионата мира по футболу.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Пассажиры в поездах дальнего следования, а также в дополнительных поездах для болельщиков приобрели около 65 тыс. лицензионных товаров ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Большей популярностью у пассажиров пользовались подарочные наборы с конфетами и игрушки с эмблемой чемпионата мира по футболу. Сладостей было приобретено более 20 тыс. единиц.

Кроме того, болельщики и пассажиры покупали значки (более 5,4 тыс. штук), брелоки (более 5,4 тыс. штук), браслеты (более 3,8 тыс. штук), магниты (около 14,2 тыс. штук), наклейки (около 5 тыс. штук). Также они приобретали различные элементы футбольной атрибутики. В частности, шарфы с символикой чемпионата (порядка 300 штук), подстаканники (около 600 штук), колотушки (около 2,4 тыс. штук), мягкие игрушки (около 3 тыс.).

Лицензионная сувенирная продукция ЧМ-2018 начала продаваться в поездах дальнего следования с апреля. Пассажирам предлагается выбор из 30 наименований.

По данным на 10 июля, дополнительными рейсами поездов, организованными для перевозки болельщиков, отправлено около 287 тыс. человек.  

Следующая новость

На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей
Новости дня
19:34
Порошенко пожаловался на российскую ФСБ по всей Украине
19:31
В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
19:28
На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей
19:14
Первое в РТ отделение почты нового формата открылось в Набережных Челнах
19:12
Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Путин с Моуринью

Перед началом игры между сборными России и Саудовской Аравии в твиттере Симоньян появилась фотография российского Президента с португальцем.

19:08
Трамп встретился с Порошенко
19:00
В шорт-лист конкурсной программы мусульманского кино вошло 65 фильмов

Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.

18:56
Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.

18:50
Симоньян предрекла увеличение турпотока в Россию при послаблении визового режима

Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».

18:44
Грантовую поддержку получат 708 педагогов РТ
18:36
Опубликован график отключения горячей воды за июль

Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.

18:30
Роспотребнадзор помог жителям РТ отсудить 7 млн у недобросовестных предпринимателей
18:18
В Татарстане за полгода произошло 59 несчастных случаев на производстве

Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.

18:14
Пассажиры в поездах дальнего следования купили около 65 тыс. товаров ЧМ-2018
18:12
Симоньян позлорадствовала над фейк-ньюз BBC о России

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» предположила, что ранее одураченные западной прессой европейцы перестанут доверять собственным СМИ.

18:02
С начала года Роспотребнадзор выявил 14 случаев фальсификации молока в Татарстане

Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.

18:00
Менеджер Данилко призвал не «хоронить» Сердючку раньше времени
17:54
Минтруд хочет изменить порядок индексации пенсий для роста доходов пенсионеров
17:44
В Татарстане за полгода возбуждено 32 уголовных дела за невыплату зарплаты

Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.

17:44
Россияне задолжали за ЖКХ 1,4 трлн рублей
17:30
Пенсионерам предоставят преимущество над трудовыми мигрантами
17:17
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.

17:14
На цифровизацию тепловых сетей в Набережных Челнах потратят 18 млн рублей
16:56
Макрон заявил, что страны НАТО должны сами принимать решения по «Северному потоку — 2»
16:42
Роструд: Работники старшего возраста — подарок предпринимателям
События

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля

12 июляКоварная болезнь МакSим: почему певица бросила сцену на пике популярности

12 июляДобро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как федеральный Сабантуй стал для батыров лотереей

11 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

11 июляСамые яркие болельщицы матчей ЧМ в Казани: фоторепортаж «Татар-информ»