Пассажиры в поездах дальнего следования купили около 65 тыс. товаров ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Пассажиры в поездах дальнего следования, а также в дополнительных поездах для болельщиков приобрели около 65 тыс. лицензионных товаров ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
Большей популярностью у пассажиров пользовались подарочные наборы с конфетами и игрушки с эмблемой чемпионата мира по футболу. Сладостей было приобретено более 20 тыс. единиц.
Кроме того, болельщики и пассажиры покупали значки (более 5,4 тыс. штук), брелоки (более 5,4 тыс. штук), браслеты (более 3,8 тыс. штук), магниты (около 14,2 тыс. штук), наклейки (около 5 тыс. штук). Также они приобретали различные элементы футбольной атрибутики. В частности, шарфы с символикой чемпионата (порядка 300 штук), подстаканники (около 600 штук), колотушки (около 2,4 тыс. штук), мягкие игрушки (около 3 тыс.).
Лицензионная сувенирная продукция ЧМ-2018 начала продаваться в поездах дальнего следования с апреля. Пассажирам предлагается выбор из 30 наименований.
По данным на 10 июля, дополнительными рейсами поездов, организованными для перевозки болельщиков, отправлено около 287 тыс. человек.
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