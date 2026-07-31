291 млрд рублей ВТП и плюс 500 рабочих мест: итоги развития Бавлинского района

Фото предоставлено Марией Кандауровой

В Бавлах состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили итоги реализации народной программы и основные направления дальнейшего развития района.

В мероприятии приняли участие руководители районных организаций, представители депутатского корпуса, учреждений социальной сферы, профсоюзов, общественных объединений и участники специальной военной операции.

В работе форума приняли участие глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, член Комитета Государственной Думы Руслан Гаджиев, глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. Модератором встречи выступил заместитель главы Бавлинского района Станислав Тимофеев.

С основным докладом выступил Ильяс Гузаиров. Он рассказал о результатах развития района за последние пять лет, реализации проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, строительства и благоустройства.

По словам главы района, за этот период Бавлинский район улучшил позиции в социально-экономическом рейтинге муниципалитетов Татарстана, поднявшись с 36-го на 14-е место среди 45 районов республики.

За пять лет валовой территориальный продукт района составил 291,8 млрд рублей. Объем инвестиций предприятий и организаций превысил 36 млрд рублей, что позволило создать около 500 новых рабочих мест.

Одним из крупных инвестиционных проектов стало строительство завода по производству стеклопластиковых труб. Также реализовывались проекты по модернизации промышленных предприятий и развитию малого бизнеса.

Среднемесячная заработная плата в районе за пятилетний период выросла в два раза. На строительство и ремонт объектов направили более 5,3 млрд рублей.

Фото предоставлено Марией Кандауровой

В рамках программы формирования комфортной городской среды в Бавлах появились два новых общественных пространства – парк в 27-м микрорайоне «Соединяя Бавлы» и парк «Бавлы встречающие». Также была благоустроена территория автовокзала, возобновлена его работа.

В жилищной сфере за пять лет отремонтировали 33 многоквартирных дома и 63 дворовые территории. В районе построили новый Дом культуры в деревне Уба, три фельдшерско-акушерских пункта и спортивные объекты, включая крытые манежи для футбола и настольного тенниса.

Значительные изменения произошли и в сфере образования. Капитальный ремонт провели в гимназии №4, школе №5, Татарско-Кандызской школе, детском саду «Алсу» и других учреждениях. Продолжается строительство нового Дома детского творчества.

Отдельное внимание уделили развитию дорожной инфраструктуры. За пять лет на ремонт дорог направили 1,6 млрд рублей, в том числе на участки трасс М-5 «Урал» и Казань – Оренбург. На завершающей стадии находится строительство дороги «Обход города Бавлы».

Также в районе продолжается модернизация систем водоснабжения. За отчетный период построены и реконструированы сети в нескольких населенных пунктах, включая Кзыл-Яр, Ваешур, Бакалы и Кит-Озеро.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать: за последние пять лет Бавлинский район сделал серьезный шаг вперед. Но мы также понимаем: останавливаться нельзя. У района есть новые задачи, проекты, которые уже реализуются. Есть объекты, которые предстоит завершить. Есть территории, которые еще нуждаются в обновлении. Есть вопросы, которые жители ставят перед нами каждый день. И мы готовы на них отвечать. Для нас результат – это не освоенные средства и не количество проведенных мероприятий. Результат – это качество жизни человека», – отметил Ильяс Гузаиров.

Альберт Хабибуллин в своем выступлении рассказал о развитии Татарстана и роли муниципалитетов в социально-экономическом развитии региона.

Фото предоставлено Марией Кандауровой

В завершение форума Станислав Тимофеев сообщил о проведении в районе Фестиваля труда и доблести. В рамках мероприятий будут отмечены профессиональные достижения жителей и вручены именные свидетельства Электронной доски почета Республики Татарстан. В числе участников проекта – 119 жителей Бавлинского района из 63 трудовых коллективов.

Форумы «Работаем на результат!» проходят в муниципальных районах Татарстана. В ходе встреч обсуждаются итоги реализации народной программы за пять лет и дальнейшие задачи развития территорий.

Материал подготовлен при участии Марии Кандауровой.