Школа искусств, музеи и дома культуры: в Арске обсудили итоги развития района

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Итоги реализации народной программы за последние пять лет, а также приоритеты дальнейшего развития района обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который состоялся в Арске. Основными темами встречи стали развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, строительство объектов культуры и спорта, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей.

В работе форума приняли участие актив местного отделения партии «Единая Россия», руководители предприятий и учреждений, представители социальной сферы, общественных организаций, волонтерских объединений, участники СВО и их семьи. Почетными гостями стали заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов и депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рустам Калимуллин.

С основным докладом выступил глава Арского района Алмаз Хисамутдинов. Он отметил, что благодаря участию в национальных, федеральных и республиканских программах муниципалитету удалось реализовать десятки крупных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей.

«За последние пять лет в рамках национальных, федеральных и республиканских программ в районе капитально отремонтированы 36 многоквартирных домов, построены сельские клубы в деревнях Штера и Шура, обновлены музеи в Арске и селе Новый Кинер, капитально отремонтированы пять домов культуры. В Арске продолжается строительство новой школы искусств и нового спортивного зала. Также в городе капитально отремонтированы дом-интернат для престарелых и инвалидов, реабилитационный центр и кадровый центр "Работа России"», — рассказал глава района.

Отдельное внимание на форуме уделили поддержке участников специальной военной операции. По словам Алмаза Хисамутдинова, жители Арского района с первых дней оказывают помощь землякам, выполняющим боевые задачи.

«Особое внимание уделяется организации помощи участникам специальной военной операции. Жители Арского района уже отправили им более 700 тонн гуманитарного груза», — подчеркнул он.

Участники форума также подвели итоги реализации народной программы, принятой в 2021 году на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. Отмечалось, что за прошедшие годы благодаря этому стратегическому документу по всей России построены и капитально отремонтированы тысячи школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта, благоустроены дворы и общественные пространства, а по программе социальной догазификации газ подведен более чем к 900 тыс. домовладений.

В ходе встречи была представлена информация о проекте Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса республики Рустама Минниханова. В августе и сентябре в муниципалитетах пройдут встречи в трудовых коллективах и сходы граждан, на которых продолжится чествование людей труда и вручение именных свидетельств.

Подводя итоги форума, его участники отметили, что развитие Арского района будет продолжено с учетом предложений жителей, которые традиционно становятся основой новых проектов и инициатив.