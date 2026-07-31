Минобороны Белоруссии готовит механизм отправки нерадивых аграриев в армию

Министерство обороны Белоруссии разрабатывает порядок отправки на военную службу и военные сборы руководителей и работников сельскохозяйственных предприятий, неудовлетворительно проявивших себя во время уборочной кампании и нарушавших трудовую дисциплину. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Соответствующее поручение ранее дал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. О решении главы государства ранее рассказал руководитель Администрации Президента Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, поводом стали многочисленные нарушения, выявленные во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.

Крутой сообщил, что речь шла о случаях хищения запчастей и топлива, взяточничестве, приписках, неготовности сельхозтехники и зерносушильных комплексов, потерях зерна, а также отказах закрепленных работников выполнять обязанности на тракторах и комбайнах.

«Сегодня во время разговора с министром обороны Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи», – проинформировал Крутой.

По его словам, в каждом районе председатели местных исполкомов совместно с военными комиссарами и руководителями сельхозпредприятий сформируют списки работников, допускавших нарушения трудовой дисциплины, для последующей передачи в Министерство обороны.

«Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране – работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой», – подчеркнул глава Администрации Президента.

Как отметил Крутой, военно-воспитательные сборы для таких работников агропромышленного комплекса могут продолжаться до двух–трех месяцев. По его словам, условия будут спартанскими, однако участники смогут улучшить физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии.