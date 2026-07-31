Расположенное в западной части Тихого океана островное государство Науру сменило официальное название на Республику Наоэро и сообщило об отказе от признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств.

«Республика Наоэро немедленно прекращает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией. <...> страны будут официально уведомлены через соответствующие дипломатические каналы», – сказано в публикации, размещенной на странице Правительства Науру в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Министерстве иностранных дел Грузии поприветствовали это решение островного государства и уточнили, что оно было принято еще 21 июля.

В Абхазии этот шаг Науру охарактеризовали как вынужденный и принятый «в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления».

При этом в абхазском МИД сослались на слова экс-президента тихоокеанской страны Барона Вака, который во время визита в кавказскую республику заявил о попытках заставить его государство отказаться от суверенного решения с помощью «подкупа и финансового воздействия».

В МИД Южной Осетии случившееся прокомментировали аналогичным образом. «<...> на Правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами», – выразили уверенность там.

О возвращении изначального названия страны 20 июля объявил, выступая перед парламентом, Президент Науру Дэвид Адеанг, пишет Advance Nauru. Политик в своей речи сослался на «сохранение наследия наших предков и укрепление будущего наших детей». Организация Объединенных Наций в свою очередь сообщила, что ее уведомили о смене названия еще 26 июня.

Науру признала независимость Абхазии и Южной Осетии 15 и 16 декабря 2009 года соответственно. Теперь эти республики признают лишь четыре страны – члена ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Признававшие их прежде Вануату и Тувалу, также являющиеся островными тихоокеанскими государствами, отозвали свои признания в 2013 и 2014 годах.

Коралловый остров Науру находится в 42 километрах к югу от экватора и в 288 километрах к западу от ближайшей суши – острова Банаба, входящего в состав Республике Кирибати. Площадь Науру составляет 21,3 кв. километра, население на 2024 год – 11 133 человека. Официальная столица отсутствует (неофициальной является город Ярен). Это самая маленькая независимая республика на Земле, самое маленькое островное государство и самое маленькое государство за пределами Европы.