Генерал Лапин: Личный состав 430-го мотострелкового полка овеял себя славой

Генерал-полковник Александр Лапин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Личный состав 430-го мотострелкового полка, укомплектованного большей частью жителями Татарстана, овеял себя славой на полях сражений. Присвоение части звания гвардейской указом Президента РФ Владимира Путина вызывает чувство гордости. Об этом на форуме «Работаем на результат!» заявил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

«Наименование «Гвардейский» 430-му мотострелковому полку было присвоено за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость, проявленные личным составом в боях за Россию, во время отстаивания интересов нашего Отечества на полях СВО. Они овеяли себя славой на разных направлениях. Каждый из этих бойцов и командиров вписал свое имя в историю нашей страны», – выразил уверенность военачальник.

По мнению Лапина, память о подвигах уроженцев Татарстана будет передаваться из поколения в поколение.

Звание гвардейского присвоено 430-му мотострелковому полку за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные военнослужащими при выполнении боевых задач по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов. С обретением нового статуса воинскую часть поздравили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.