1 августа на участке Казанки запретят использование маломерных судов

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На участке реки Казанки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы 1 августа установлен запрет на использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных и спортивных судов.

Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, запрет связан с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!». Дежурство на акватории будут обеспечивать силы и средства ведомства.

Авиационный праздник «Я выбираю небо» состоится на территории Центра семьи «Казан» в субботу, 1 августа. Он будет посвящен популяризации авиации, привлечению молодежи в отрасль и повышению интереса к инженерно-техническим профессиям.