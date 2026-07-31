Повышение пенсий и новые уведомления на «Госуслугах»: гид по законам августа

С началом августа в России вступят в силу очередные изменения в нормативных правовых актах. В отличие от предыдущих месяцев нововведений будет не так много, однако они коснутся пенсионеров, налогоплательщиков и самозанятых. Разбор значимых новелл – в обзоре «Татар-информа».





По данным СФР, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет около 1,6 тыс. рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты — около 3 тыс. рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Повышение коснется получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2025 году уплачивали страховые взносы.

Обращаться за перерасчетом не потребуется – выплаты увеличат автоматически в соответствии с графиком доставки пенсий.

Размер прибавки будет зависеть от заработной платы пенсионера. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента. В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит около 470 рублей.

Кроме того, с 1 августа увеличат пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет умершего поступили средства, которые ранее не были учтены при назначении выплаты.

Размер прибавки пенсии будет зависеть от заработной платы пенсионера Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий. Выплаты увеличатся на 17,3%, а прибавку автоматически получат около 136 тыс. россиян.

Повышение затронет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на будущую пенсию, а также тех, кто самостоятельно формировал пенсионные накопления. Для этой категории выплаты увеличатся на 19,3%. По предварительным данным, перерасчет коснется еще 37,3 тыс. человек.

Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, увеличение накопительных пенсий значительно опережает рост цен. «Повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции», – подчеркнул эксперт.

По его словам, основной причиной увеличения выплат стал инвестиционный доход от размещения средств пенсионных накоплений. Балынин напомнил, что средства граждан инвестируют государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частных управляющих компаний, предлагающих различные инвестиционные портфели.

Эксперт также пояснил, что пенсионные накопления формируются за счет ранее перечисленных страховых взносов, добровольных взносов граждан, государственного софинансирования, средств материнского капитала и инвестиционного дохода. За счет этих средств россияне могут получать накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату.

Повышение затронет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на будущую пенсию, а также тех, кто самостоятельно формировал пенсионные накопления. Для этой категории выплаты увеличатся в среднем на 19,3%. По предварительным данным, перерасчет коснется еще 37,3 тыс. человек.

По данным СФР, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет около 1,6 тыс. рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – около 3 тыс. рублей.

С августа пользователи «Госуслуг» начнут получать не только налоговые уведомления, но и требования об уплате задолженности, а также решения о ее взыскании Фото: © «Татар-информ»

Налоговые уведомления автоматически придут на «Госуслуги»

С 1 августа налоговые уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги» всем пользователям с подтвержденной учетной записью. Ранее для этого необходимо было подать отдельное заявление.

Порядок получения уведомлений через личный кабинет на сайте ФНС останется прежним. Бумажные письма продолжат получать граждане, которые не пользуются электронными сервисами.

С августа пользователи «Госуслуг» начнут получать не только налоговые уведомления, но и требования об уплате задолженности, а также решения о ее взыскании. Нововведение коснется граждан с подтвержденной учетной записью.

Маркировка призвана повысить прослеживаемость продукции, сократить долю контрафакта на рынке и помочь контролировать качество товаров Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

Мясную продукцию начнут маркировать по новым правилам

С 1 августа в России стартует очередной этап обязательной маркировки продукции в системе «Честный знак». Новые требования распространятся на отдельных производителей и импортеров мясной продукции.

На первом этапе маркировка станет обязательной для мясных консервов, паштетов, мясных соусов, готовых блюд из мяса и других видов переработанной мясной продукции. Производители и импортеры должны будут наносить на товары специальные коды и передавать сведения об их обороте в государственную систему.

Для покупателей порядок приобретения товаров не изменится. Маркировка призвана повысить прослеживаемость продукции, сократить долю контрафакта на рынке и помочь контролировать качество товаров.

С 1 августа в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги изменится структура начислений Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Квитанции за ЖКУ станут понятнее

С 1 августа в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги изменится структура начислений. Теперь расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт будут указываться отдельными строками, благодаря чему собственникам станет проще понять, за что именно они платят.

С 1 августа самозанятые, присоединившиеся к программе добровольного социального страхования в январе 2026 года и начавшие платить страховые взносы с февраля, впервые смогут оформить оплачиваемый больничный Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самозанятые впервые смогут получить оплачиваемый больничный

С 1 августа самозанятые, присоединившиеся к программе добровольного социального страхования в январе 2026 года и начавшие платить страховые взносы с февраля, впервые смогут оформить оплачиваемый больничный.

Пособие назначат после закрытия листка нетрудоспособности. Размер выплаты будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, – страхового стажа и продолжительности участия в программе.

Нововведение касается только выплат по временной нетрудоспособности и не распространяется на пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.