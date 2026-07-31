На спектакли в театре Камала в Казани могут направить втрое больше денег

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Нормативные затраты на создание спектаклей в казанском театре имени Камала в 2026 году могут вырасти втрое – с 99,1 млн до 337 млн рублей. Соответствующие изменения предложил Кабинет министров Татарстана. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно действующему документу, на создание спектаклей Камаловский театр должен был получить 99,1 млн рублей в 2026 году, 105,3 млн – в 2027-м и 111,9 млн – в 2028-м. Таким образом, за три года на эти цели планировалось направить 316,3 млн рублей.

После принятия новой редакции общий объем финансирования может увеличиться до 554,2 млн рублей. При этом на 2026 год нормативные затраты предлагается установить на уровне 337 млн рублей.

Изменения также затронут театр драмы и комедии имени Тинчурина. Для него нормативные затраты на создание спектаклей могут вырасти почти в пять раз – с 8,9 млн до 43,3 млн рублей.