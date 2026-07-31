Около 1,5 тыс. школьников Татарстана присоединились к «Каникулам со Знанием»

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Около 1,5 тыс. школьников в Татарстане стали участниками просветительского проекта «Каникулы со Знанием». В загородных и пришкольных лагерях республики для детей проводят лекции, открытые диалоги, викторины, интерактивные игры и мастер-классы.

Проект Российского общества «Знание» проходит в рамках летней оздоровительной кампании и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

По словам директора филиала общества «Знание» в Татарстане Алексея Зиновьева, организаторы стремятся сделать летний отдых не только интересным, но и полезным для детей. В программу включили занятия, которые помогают школьникам расширять кругозор, знакомиться с современными профессиями, осознаннее подходить к выбору будущего и формировать ответственное отношение к природе и культурному наследию.

Начальник Управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Минобрнауки Татарстана, лектор общества «Знание» Айгуль Кашапова отметила, что просветительские мероприятия становятся частью непрерывного образования.

По ее словам, такой формат помогает подросткам лучше понять свои возможности и интересы, увидеть варианты профессионального развития и уже в школьные годы задуматься о дальнейшем пути.

Для республики, добавила она, это также возможность объединить педагогов, ученых, предпринимателей и общественных деятелей для воспитания социально ответственной молодежи.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Одной из площадок проекта стал лагерь «Юнитур» в Лаишевском районе. Культорганизатор Дирекции парков и скверов Казани Булат Хайруллин провел для школьников лекцию «Наш город – наш дом». Ребята говорили об экологичных привычках и предлагали собственные решения для улучшения городской среды.

Заместитель директора Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова провела занятие «Экологический детектив: четыре катастрофы, которых могло не быть».

Школьникам рассказали о случаях, когда экологические проблемы приводили к серьезным последствиям: от распространения кактуса на новых территориях и отравления города ртутью до исчезновения моря и гибели людей из-за тумана. На примерах участники обсудили значение экологической ответственности.

В лагере «Молодежный» Высокогорского района занятия посвятили предпринимательству и проектной работе. Начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов объяснил школьникам, как находить идеи для стартапов, определять проблемы, которые они должны решать, и с чего начинать собственный проект.

Руководитель проекта развития сообщества ОЭЗ «Иннополис» Радик Гимаев провел мини-игру «Стартап за час». Участники прошли основные этапы создания проекта – от поиска проблемы и формирования команды до выдвижения и проверки гипотез.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Основатель Академии детского предпринимательства, социальный предприниматель Эльвира Набиева рассказала о креативном и созидательном мышлении, запуске бизнес-проектов и выборе стратегии их развития.

Мероприятия «Каникул со Знанием» уже прошли во многих детских лагерях и на пришкольных площадках Татарстана. В их числе лагеря «Буревестник» Елабужского района, «им. Джалиля» Зеленодольского района, «Молодая гвардия», «Заречье» и «Восток» в Казани, «Костер» и «Добрый» Высокогорского района, «Звездный» и «Липки» Лаишевского района, «Чулпан» Атнинского района, «Болгар» Спасского района, «Мирас-Наследие» Зеленодольского района.

Встречи также прошли на базе молодежного клуба «Кеды» и Билярского музея-заповедника.

Лекции и викторины организовали в пришкольных лагерях Мамадышского, Кайбицкого, Лениногорского, Камско-Устьинского, Арского, Муслюмовского, Актанышского и Тетюшского районов, а также в школах Казани и Набережных Челнов.

Школьники обсуждают экологию и защиту природы, предпринимательство и стартапы, проектное мышление и лидерство, финансовую грамотность и кибербезопасность. В программу также вошли занятия по патриотическому воспитанию и истории России, семейным ценностям и традициям народов страны.

Отдельные встречи посвящены профориентации, развитию гибких навыков, ораторскому искусству, медиа и личному бренду, а также волонтерству. На викторинах «Под солнцем знаний», «Год единства народов России» и «Удивительная Арктика» дети в игровой форме узнают больше о стране и ее истории. Тематические занятия также проводят ко Дню России и Дню семьи, любви и верности.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Летняя кампания продлится три месяца. За это время в детских лагерях пройдут новые выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.

Встречи будут посвящены профориентации, истории, патриотизму, экологии, культуре, здоровью, науке и технологиям, цифровой и финансовой грамотности. Отдельное место в программе занимают мероприятия, посвященные Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным на 2026 год.

Основным форматом просветительской программы станет «День со Знанием». Это набор интерактивных занятий и методических материалов, с помощью которых вожатые и педагоги смогут составлять тематические дни для школьников. В программу можно включать лекции, викторины, кинопросмотры и интеллектуальные игры.

В этом году также появились литературные клубы в рамках проекта «Чтецкие программы». Их создают на базе школьных оздоровительных лагерей и общеобразовательных школ Всероссийских детских центров. Для участия клубу необходимо зарегистрироваться, проводить занятия, набирать баллы и участвовать в общем рейтинге.

Кроме того, организаторы подготовили материалы для вожатых, которые помогают развивать их профессиональные навыки. Ознакомиться с проектом и получить доступ к готовым материалам можно по ссылке.