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Общество 31 июля 2026 17:44

Приставы РТ вынудили алиментщика погасить долг, запретив ему продажу жилплощади

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Приставы Лениногорского районного отделения добились от алиментщика погашения долга в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Согласно данным ведомства, мужчина находился в исполнительном розыске с 2021 года. Выяснилось, что он все это время проживал в Москве, о розыске не знал. Узнать о наличии долга по алиментам он смог тогда, когда решил продать жилплощадь, унаследованную от матери. Сделка была заблокирована, так как на объект недвижимости действовал запрет на регистрационные действия, наложенный судебными приставами.

В итоге гражданин выплатил накопленный долг в размере свыше 700 тысяч рублей, а также исполнительский сбор, говорится в сообщении.

#алиментщик #приставы татарстана #долг по алиментам
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