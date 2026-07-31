Приставы РТ вынудили алиментщика погасить долг, запретив ему продажу жилплощади

Приставы Лениногорского районного отделения добились от алиментщика погашения долга в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Согласно данным ведомства, мужчина находился в исполнительном розыске с 2021 года. Выяснилось, что он все это время проживал в Москве, о розыске не знал. Узнать о наличии долга по алиментам он смог тогда, когда решил продать жилплощадь, унаследованную от матери. Сделка была заблокирована, так как на объект недвижимости действовал запрет на регистрационные действия, наложенный судебными приставами.

В итоге гражданин выплатил накопленный долг в размере свыше 700 тысяч рублей, а также исполнительский сбор, говорится в сообщении.