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Происшествия 1 августа 2026 00:30

Возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» потушено

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Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима», потушено, сообщила пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, «находившейся в разгрузке из-за внешних факторов».

«В результате происшествия никто не пострадал. Службы оперативного реагирования продемонстрировали слаженную работу, в результате чего ущерб, нанесенный объекту, является незначительным. Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия», – отметили на предприятии.

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