Вышла новая книга заслуженного деятеля искусств Татарстана Алмаза Хамзина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вышла новая книга заслуженного деятеля искусств Татарстана, писателя, поэта, певца и телеведущего Алмаза Хамзина «Размышления: Почему?.. Отчего?..» («Уйланулар: Нигә?.. Ник?..»). Издание объемом 448 страниц отпечатано в типографии «Торговый дом КПК» тиражом 500 экземпляров.

В сборник вошли повести, рассказы, публицистические статьи и воспоминания автора, написанные в разные годы. Как отмечается в аннотации, книга посвящена людям, сыгравшим важную роль в жизни и творческом пути писателя. Произведения объединяет размышление о жизни, судьбе человека и времени.

В издание включены повести «Соловей» («Былбыл»), «…Так тоже можно сказать» («…дисәң дә була»), «Ушел…» («Китте…»), «Годы, о которых вспоминаешь с тоской» («Сагынып сөйләрлек еллар»), а также рассказы «Сорок восемь килограммов» («Кырык сигез кило»), «Калека» («Имгәк») и «Чрезвычайный съезд» («Гадәттән тыш съезд»).

Отдельный раздел составили статьи о татарской песенной культуре, юморе и эстраде, а также очерки о выдающихся деятелях искусства – Ильгаме Шакирове, Альфии Авзаловой и Хамдуне Тимергалиевой.

Кроме того, в разделе «Обо мне» опубликованы материалы об Алмазе Хамзине, подготовленные известными журналистами и писателями, в том числе заместителем главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Зилей Мубаракшиной, а также Разилем Валеевым, Риманом Гилемхановым, Рамисом Латыповым, Эльвирой Шакировой, Эльвирой Фатыховой, Айсылу Имамиевой, Лилией Локмановой и другими авторами.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся татарской литературой, искусством и историей национальной эстрады.