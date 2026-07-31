В Казани стартовала образовательная смена для победителей конкурса «Врач года»

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

В Казани стартовала образовательная смена для победителей республиканского конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр-2026» в номинации «Молодая гвардия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Двухдневная программа направлена на развитие управленческих навыков, командного взаимодействия и лидерских качеств молодых врачей, а также на формирование кадрового резерва системы здравоохранения Татарстана.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

В первый день смены состоялась тимбилдинг-парусная регата и фасилитационная сессия «Будущее здравоохранения Татарстана» с участием министра здравоохранения республики Альмира Абашева и руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.

Участники обсудили перспективы развития отрасли, кадровую политику и возможности профессионального роста молодых специалистов. В рамках встречи врачи представили собственные проекты, обменялись идеями и совместно разработали предложения по решению актуальных задач.

«Проект "Молодая гвардия" призван повысить престиж нашей профессии. В дальнейшем мы планируем организовать для участников посещение основных центров высокотехнологичной медицинской помощи, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, ознакомиться со всеми имеющимися возможностями, услышать мнения представителей разных специальностей. Надеюсь, мы сможем вместе сделать медицину Татарстана еще более привлекательной для людей и привлечь новых перспективных специалистов», – сказал Альмир Абашев.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

В программе образовательной смены также запланированы выступления и мастер-классы юриста, специалистов по коммуникациям, психологии и др.

Номинация «Молодая гвардия» конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр» предназначена для специалистов, которые демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки, развивают современные подходы в медицинской, фармацевтической или образовательной практике и участвуют в жизни медицинского сообщества.

К участию допускались врачи со стажем работы в системе здравоохранения Татарстана от пяти до восьми лет.