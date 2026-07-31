В Казани начинается разработка концепции единого общественного пространства КГМУ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана начинается разработка концепции единого общественного пространства территории Казанского государственного медицинского университета. Об этом сообщают организаторы процесса.

Пространство, для которого предполагается разработать общую концепцию, включает территорию между улицами Бутлерова, Толстова, Щапова и Курашова. Инициатива реализуется КГМУ совместно с мэрией Казани и Институтом развития городов РТ по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

За проведение социокультурных исследований и разработку программы места отвечает команда экспертов в сфере развития территорий «Проектная группа 8». Архитектурная часть подотчетна бюро «Архдесант».

Специалисты констатируют, что, хотя архитектурный ансамбль Казанского медуниверситета обладает богатой историей и высокой значимостью, «его текущее состояние требует кардинальных преобразований из-за накопившихся инфраструктурных и пространственных проблем».

В частности, внутренний двор вуза на сегодняшний день фактически превратился в хаотичную стихийную парковку, вмещающую около 250 автомобилей. Такое скопление машин вытесняет пешеходов и провоцирует ДТП у главного входа со стороны улицы Бутлерова, а также приводит к острому конфликту транспортных потоков. Маршруты пациентов клиник и роддома пересекаются с маршрутами студентов, лишая обе группы должного комфорта.

Ситуацию усугубляет изношенное тротуарное покрытие, полное отсутствие освещения во внутренней части двора, а также отсутствие единой навигации. В результате, отмечают эксперты, КГМУ теряет свою идентичность в городской среде, а его территория остается полностью неприспособленной для образовательной, исследовательской или рекреационной деятельности на открытом воздухе.

Первым этапом реализации инициативы станет комплексное исследование территории. Запланированы натурные и кабинетные исследования, анкетирование, интервью, встречи и обсуждения с экспертами, студентами, сотрудниками Медуниверситета и медицинских учреждений, другими пользователями территории.

Поэтому команда проекта приглашает всех заинтересованных горожан принять участие в онлайн-анкетировании и заполнить соответствующую форму. Ответы участников помогут создать архитектурную концепцию территории, где будет комфортно учиться, работать и отдыхать.

В работу над проектом предполагается вовлечь профессионалов в сферах городского развития, архитектуры, антропологии и истории. Уже в ближайший понедельник, 3 августа, в 17:00 состоится первая встреча с экспертным сообществом города. Собравшиеся в формате круглого стола обсудят подходы и возможные варианты развития территории.

К участию приглашаются специалисты, обладающие профильной экспертизой и неравнодушные к будущему территории, – с возможностью войти в состав экспертной группы проекта. Для участия требуется предварительная подача заявки, так как количество мест ограничено. Посещение мероприятия возможно после получения подтверждения регистрации по ссылке.

Результаты исследования позволят разработать предварительную архитектурную концепцию, которая будет представлена и повторно обсуждена с заинтересованными сторонами. Предложения и обратная связь участников станут основой для дальнейшей работы над проектом.