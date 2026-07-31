Радик Абдрахманов: На федеральной должности Иванов не забудет о Татарстане

Сергей Иванов внес большой вклад в развитие туризма Татарстана, и переход на федеральную должность в корпорацию «Туризм.РФ» – логичное продолжение его карьеры. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

«Я очень рад за Сергея Иванова, что он уходит на повышение. Однако я уверен, что и на федеральной должности он не будет забывать о Татарстане и сделает все возможное для развития отрасли», – заявил собеседник агентства.

Благодаря Госкомитету Татарстан стал одним из лидеров страны в сфере туризма: реализовывались инфраструктурные проекты, развивались главные турцентры, в целом, отрасль стала целостной и многообразной, продолжил Абдрахманов.

«Эффективность работы нашего Госкомитета видна невооруженным глазом. Думаю, именно поэтому Сергея Евгеньевича пригласили в федеральную структуру. Он – грамотный управленец», – подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил Сергея Иванова от должности председателя Госкомитета РТ по туризму. По данным «Татар-информа», он станет первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ».