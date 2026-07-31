Сергей Иванов займет должность первого зама в корпорации «Туризм.РФ»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности Председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. Далее он займет пост первого заместителя генерального директора корпорации «Туризм. РФ». Об этом «Татар-информу» стало известно из собственных источников.

На новой должности Иванов займется проектом «Казань марина», а также реализацией федеральных проектов по развитию туризма.

«Казань марина» станет первым за последние 30 лет построенным в регионе центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт. На территории площадью 43,1 га планируется реализовать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами общей вместимостью 1 250 номеров категорий 3–4 звезды.

Общая площадь туристской территории составит 72,9 га. Реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. новых рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию «Казань марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.