«Магнит Маркет» начал искать арендаторов для своих площадей в Казани

«Магнит Маркет» выставил в аренду помещение на улице Профсоюзной в Казани. Соответствующее объявление появилось на одной из площадок.

Потенциальным арендаторам предлагают помещение площадью 48 кв. м на первом этаже здания рядом со станцией метро «Кремлевская». Стоимость аренды составляет 2,5 тыс. рублей за кв. м в месяц.

Объявление появилось после того, как группа «Магнит» объявила о пересмотре стратегии развития «Магнит Маркета», созданного на базе казанского маркетплейса KazanExpress. Компания решила отказаться от конкуренции с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции и сосредоточиться на развитии сервиса как части собственной розничной и логистической инфраструктуры.

На этом фоне сдача помещений в аренду может свидетельствовать о поиске новых способов использования недвижимости, доставшейся «Магниту» после покупки KazanExpress.

«Магнит» приобрел контрольный пакет KazanExpress осенью 2023 года. После сделки маркетплейс был переименован в «Магнит Маркет» и стал частью экосистемы ритейлера.