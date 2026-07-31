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Экономика 31 июля 2026 17:31

«Магнит Маркет» начал искать арендаторов для своих площадей в Казани

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«Магнит Маркет» выставил в аренду помещение на улице Профсоюзной в Казани. Соответствующее объявление появилось на одной из площадок.

Потенциальным арендаторам предлагают помещение площадью 48 кв. м на первом этаже здания рядом со станцией метро «Кремлевская». Стоимость аренды составляет 2,5 тыс. рублей за кв. м в месяц.

Объявление появилось после того, как группа «Магнит» объявила о пересмотре стратегии развития «Магнит Маркета», созданного на базе казанского маркетплейса KazanExpress. Компания решила отказаться от конкуренции с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции и сосредоточиться на развитии сервиса как части собственной розничной и логистической инфраструктуры.

На этом фоне сдача помещений в аренду может свидетельствовать о поиске новых способов использования недвижимости, доставшейся «Магниту» после покупки KazanExpress.

«Магнит» приобрел контрольный пакет KazanExpress осенью 2023 года. После сделки маркетплейс был переименован в «Магнит Маркет» и стал частью экосистемы ритейлера.

#маркетплейс #аренда #авито недвижимость
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