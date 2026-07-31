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Экономика 31 июля 2026 18:20

В Казани продают кафе-караоке «Сладкая жизнь» за 10 млн рублей

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В Казани ищут нового владельца для кафе-караоке «Сладкая жизнь», расположенного на улице Чистопольской. Объявление о продаже готового бизнеса появилось на одной из площадок.

Заведение площадью 300 кв. м работает с 2015 года и находится в здании торгового центра. Собственник оценивает бизнес в 10 млн рублей. При этом помещение не входит в стоимость сделки – покупателю предлагается переуступка права аренды на действующих условиях.

Согласно объявлению, кафе продается вместе с оборудованием, мебелью, профессиональной караоке-системой, кухней полного цикла и действующей алкогольной лицензией, которая действует до 2029 года. Также новому владельцу обещают передать клиентскую базу, аккаунты в социальных сетях и команду сотрудников.

Ранее на Даурской в Казани выставили на продажу кафе, которое не работало ни дня.

#кафе и рестораны #авито недвижимость #заведения общепита #общепит
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