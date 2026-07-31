В Татарстане на треть снизилось количество укусов клещей

Количество случаев укусов клещей в Татарстане снизилось на 30%. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сезон клещей на сегодня пока еще сохраняется. Традиционно мы регистрируем обращения граждан с укусами клещей вплоть до октября. На сегодня ситуация по клещевым инфекциям спокойная. Клещи очень зависят от погодных условий, и в этом сезоне количество укусов на 30% ниже аналогичного периода прошлого года. На сегодня зарегистрированы 6 792 пострадавших от присасывания клещей – в прошлом году за такой же период было зафиксировано 8 926 случаев», – привела данные она.

Также, согласно статистике Управления Роспотребнадзора по РТ, 85% случаев происходят при посещении природных территорий. Было зафиксировано 13 случаев клещевого боррелиоза, а также три случая клещевого энцефалита – все они завозные.